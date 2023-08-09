Мэрия Оренбурга купила частную компанию, организующую городские пассажирские перевозки

Муниципальные автобусы будут выполнять треть всех перевозок в регионе Фото: Правительство Оренбургской области

Мэрия Оренбурга купила компанию «Лидерком», которая организует пассажирские перевозки в городе. Ее новым владельцем стало муниципальное казенное предприятие «Оренбургские пассажирские перевозки». Об этом сообщает 56orb.ru.

Информацию разместили на портале «Чекко». По данным портала, учредитель компании - предприятие «Оренбургские пассажирские перевозки», а директор - Сергей Кужман. Также стало известно, что свою долю в компании продал депутат Оренбургского горсовета, Александр Шмарин. Об этом он заявил официально.

Именно он является одним из создателей системы коммерческого пассажирского транспорта города. Более десяти лет по контрактам с администрацией его компания обслуживала самые востребованные маршруты в городе, как № 39, 40 и 52. Потом по ним заключались контракты с «Лидерком».

Также стало известно о новых планах мэрии: теперь муниципальные автобусы будут выполнять треть всех перевозок.