Строящийся комплекс сжижения природного газа в Амурской области готов более чем на 90%

Комплекс сжижения природного газа позволит обеспечить голубым топливом города и поселки, расположенные на удалении от газопровода. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комплекс сжижения природного газа (КСПГ), строящийся в Свободненском районе Амурской области, готов на 91%. По словам губернатора региона Василия Орлова, новый завод позволит обеспечить газом города и поселки, расположенные на значительном удалении от газопровода. Кроме того, он поможет Амурской области перейти на более экологичный вид топлива и перевести с угля на газ муниципальные котельные.

«Комплекс сжижения природного газа открывает большие перспективы для газификации городов и поселков, расположенных на удалении от газопровода. Первой на отопление голубым топливом с КСПГ перейдет котельная микрорайона «Амурсельмаш» Белогорска. Будем модернизировать и строить такие и в других городах и поселках области», - рассказал Василий Орлов в ходе совещания, посвященного строительству нового завода.

Крупнейший проект реализуется компанией «Газпром гелий сервис». Строительство комплекса стартовало в 2022 году. Как сообщила генеральный директор ООО «Газпром гелий сервис» Любовь Бриш, работы идут в соответствии с графиком. Специалисты уже завершили монтаж основного технологического оборудования, инженерной и газораспределительной инфраструктуры. К строительной площадке комплекса подвели природный газ, сейчас ведутся пусконаладочные работы.

Одновременно с возведением завода идет строительство системы приема, хранения и регазификации в Белогорске. Строители закончили устройство фундаментов, начался монтаж металлоконструкций. Из комплекса в Свободном сжиженный природный газ будут доставлять в Белогорск в специальных криогенных цистернах. Здесь голубое топливо будут подготавливать для дальнейшего использования в городской котельной.