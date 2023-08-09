Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив открылся в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина/photo.pravda-nn.ru

Проектный офис будет работать на базе Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки имени В. И. Ленина. Представительство Президентского фонда культурных инициатив в Нижнем Новгороде стало первым в Приволжском федеральном округе и вторым региональным офисом в стране.

«Нижегородская область принимает активное участие в конкурсах Фонда. По итогам проведения второго конкурса 2023 года регион входит в первую десятку в России по количеству поддержанных проектов. Но потенциал далеко не исчерпан — у наших учреждений есть много интересных идей и инициатив. Для их успеха очень важна организационная поддержка. Для этого и создается проектный офис. Итогом его работы станут конкретные решения, реализуемые для жителей региона», — отметил Глеб Никитин.

Фото: Кира Мишина/photo.pravda-nn.ru

У проектного офиса ПФКИ будет несколько направлений деятельности. Помимо взаимодействия с представителями муниципальных учреждений культуры, некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями и местными жителями, которые заинтересованы в получении грантовой поддержки для своих творческих проектов, специалисты регионального офиса станут проводить обучающие мероприятия, а также окажут содействие в информационном сопровождении проектов-победителей грантового конкурса.

«Президентский фонд культурных инициатив развивает сеть региональных проектных офисов, сотрудники которых будут проводить образовательные мероприятия и повышать уровень социокультурного проектирования у творческих команд. Специалисты проектных офисов проходят обучение в Фонде, вникают в особенности конкурсных документов и формы заявки, изучают критерии оценки. Проектный офис в Нижнем Новгороде станет вторым в России, первый был открыт в Луганске в начале года. Регион ответственно подошел к задаче — выделено и отремонтировано отдельное помещение, подготовлены сотрудники, предусмотрен бюджет для организации работы. До конца года Фонд планирует открыть еще ряд проектных офисов в регионах. Уверен, что коллеги из Нижнего Новгорода поделятся опытом с теми, кто берет «курс на культуру» в своих субъектах», — заявил во время открытия нижегородского представительства генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

Фото: Кира Мишина/photo.pravda-nn.ru

Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков рассказал, что в рамках поддержки от Президентского фонда культурных инициатив, который работает больше двух лет, Нижегородская область получила более 184 млн рублей на реализацию проектов, которые набрали нужное количество баллов и стали победителями.

«По количеству поддержанных проектов регион занимает 11-е место по стране среди 89 субъектов. Это достойный результат, но мы понимаем, что есть возможность привлечь больше средств в культуру региона. Открытие проектного офиса в Нижнем Новгороде говорит о том, что у творческих команд, которые подают свои инициативы на конкурс, появилась возможность вовремя получить все необходимые знания, дополнительное обучение, для того чтобы лучше структурировать свой проект, чётче прописать бюджет, план, представить данные о команде. Эксперты и руководство ПФКИ должны быть уверены в том, что заявленные большие цели будут достигнуты», — отметил Сергей Новиков.

КСТАТИ

С 8 по 10 августа в Нижнем Новгороде проходит образовательная программа Президентского фонда культурных инициатив «Курс на культуру». В программу входят лекции, проектные сессии и мастер-классы по социокультурному проектированию и особенностям подачи заявок в ПФКИ. Среди участников мероприятия - представители культурного сообщества регионов Приволжского федерального округа.

Фото: Кира Мишина/photo.pravda-nn.ru

ВАЖНО

Между Президентским фондом культурных инициатив и Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотекой имени В. И. Ленина на площадке культурного центра «Пакгаузы» подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Оно предусматривает совместную работу над созданием благоприятных условий для реализации проектов и инициатив в сфере культуры, распространение информации о грантовых конкурсах Фонда, а также организацию с этой целью мастер-классов и образовательных семинаров.