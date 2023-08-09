Стоматолог Левчук: при лечении зубов нужно просить вести фотопротокол Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Врач-стоматолог Диана Левчук, рассказала, как избежать обмана при лечении зубов. Если в клинике стоматолог не предлагает начать с диагностики, то лучше обратиться в другое место. Она объяснила, что правильная диагностика играет ключевую роль в стоматологии, поскольку ни один врач не может определить на глаз, какие процессы происходят внутри зуба. Так что рентген или КТ необходимы.

На разных этапах лечения зуба, врачу может потребоваться 2-3 снимка, чтобы убедиться в правильности технологии.

Стоит попросить врача вести фотопротокол. Это современный стандарт в стоматологии, он необходим как для пациента, так и для врача, чтобы подтвердить правильность проведенного лечения. А в случае возникновения споров, можно будет воспользоваться этим доказательством.

Стоматолог, ведущий фотопротокол, с наименьшей вероятностью допустит ошибку врача.

Третий важный вопрос – как будет осуществляться изоляция больного зуба. В этом случае стоматолог должен ответить — коффердам.

- Это специальная резиновая мембрана, которая полностью изолирует зуб от слюны, растворов и пыли в процессе работы. А значит снижает риски воспаления, - сказала врач «Газете.ru».

Ранее, стоматологи предупредили о вреде жвачки для зубов. При ее выборе необходимо обращать внимание на ее состав, чтобы избежать негативных последствий. Так, использование жвачек с сахаром может стать причиной развития кариеса и разрушения зубов, пишет газета "Известия".

Кстати, согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), мужчины, чаще женщин боятся стоматологов. 21% против 16%, соответственно, пишет RT.