Банк России начнет тестирование цифрового рубля с 15 августа 2023 года

ЦБ запустит пилот цифрового рубля 15 августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на пресс-конференции в ТАСС объявила о начале тестирования цифрового рубля на реальных операциях начиная с 15 августа 2023 года.

Банк России будет тестировать открытие кошельков в цифровых рублях банкам и клиентам, а также проверит переводы между клиентами и оплату в торгово-сервисных предприятиях.

Участие в пилоте цифрового рубля примут 13 банков. В следующем году к тестам присоединятся еще 16 банков.

В скором времени клиенты банков, которые участвуют в пилоте новой формы национальной валюты, то время смогут подать заявку для участия в тестировании на реальных операциях.

Напомним, закон о цифровом рубле вступил в силу в России 1 августа. 3 августа был утвержден логотип цифровой валюты - знак рубля и обрамляющую его окружность кораллово-алого цвета.