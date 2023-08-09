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НовостиЭкономика9 августа 2023 9:36

Банк России начнет тестирование цифрового рубля с 15 августа 2023 года

В пилоте с реальной цифровой нацвалютой будут участвовать 13 банков
Дарья ЧИПУРНАЯ
ЦБ запустит пилот цифрового рубля 15 августа

ЦБ запустит пилот цифрового рубля 15 августа

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на пресс-конференции в ТАСС объявила о начале тестирования цифрового рубля на реальных операциях начиная с 15 августа 2023 года.

Банк России будет тестировать открытие кошельков в цифровых рублях банкам и клиентам, а также проверит переводы между клиентами и оплату в торгово-сервисных предприятиях.

Участие в пилоте цифрового рубля примут 13 банков. В следующем году к тестам присоединятся еще 16 банков.

В скором времени клиенты банков, которые участвуют в пилоте новой формы национальной валюты, то время смогут подать заявку для участия в тестировании на реальных операциях.

Напомним, закон о цифровом рубле вступил в силу в России 1 августа. 3 августа был утвержден логотип цифровой валюты - знак рубля и обрамляющую его окружность кораллово-алого цвета.