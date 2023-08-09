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НовостиПолитика9 августа 2023 9:56

Шойгу назвал Польшу главным инструментом антироссийской политики США

Глава Минобороны РФ отметил риски, связанные с милитаризацией Варшавы
Дарья ЧИПУРНАЯ
Шойгу заявил, что Польша стала главным инструментом антироссийской политики США

Шойгу заявил, что Польша стала главным инструментом антироссийской политики США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на заседании Коллегии в среду, 9 августа, назвал Варшаву главным инструментом антироссийской политики Вашингтона.

"Существующие риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки. Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, "самую мощную армию на континенте", - говорится в заявлении Шойгу.

Ранее KP.RU сообщил о планах Польши по захвату западной части украинской территории, о чем предупреждал президент России Владимир Путин.