Шойгу заявил, что Польша стала главным инструментом антироссийской политики США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на заседании Коллегии в среду, 9 августа, назвал Варшаву главным инструментом антироссийской политики Вашингтона.

"Существующие риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики Соединенных Штатов Америки. Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, "самую мощную армию на континенте", - говорится в заявлении Шойгу.

Ранее KP.RU сообщил о планах Польши по захвату западной части украинской территории, о чем предупреждал президент России Владимир Путин.