Шойгу: готовность Запада вкладываться в Украину создает риски дальнейшей эскалации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 9 августа, прокомментировал готовность западных стран вкладывать в Украину ресурсы. Это, по его словам, создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта.

«Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта», - заявил Шойгу на заседании коллегии российского оборонного ведомства.

Он отметил, что страны Запада ведут против РФ "опосредованную войну", оказывая существенную поддержку Киеву.

Ранее официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова заявила, что урегулирование конфликта на Украине возможно, но только при соблюдении ряда условий. Киев должен прекратить террористические атаки и боевые действия, а странам Запада придется перестать накачивать Киев оружием.