Число обратившихся за медпомощью после взрыва в Дагестане выросло до 8 человек

Число обратившихся за медпомощью после взрыва в Дагестане выросло до 6 человек Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После взрыва в Махачкале восемь человек обратились за медицинской помощью. Одним из пострадавших стал трехлетний ребенок, получивший черепно-мозговую травму и ранение глаза. Об этом рассказали в Telegram-канале Минздрава Республики Дагестан.

Ребенка госпитализировали и сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. Остальным семерым пострадавшим помощь оказали амбулаторно.

Напомним, что взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Советском районе Махачкалы. В результате происшествия было повреждено 20 квартир, а эвакуировать пришлось 150 человек, в том числе 30 детей.