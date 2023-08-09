Захарова обвинила Борреля в подтасовывании фактов о зерновой сделке Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель подтасовывает факты в своих заявлениях о Черноморской зерновой инициативе и России. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, чей комментарий опубликован на сайте ведомства.

"Боррель даже не утруждает себя сколько-нибудь серьезными обоснованиями своей позиции. Просто подтасовывает факты, выдвигая голословные, заведомо несостоятельные аргументы", - заявила российский дипломат.

По словам Захаровой, заявления Борреля об извлечении выгоды из Меморандума о взаимопонимании с ООН, "предлагается просто принимать на веру".

Российский дипломат обратилась к мировой общественности с просьбой призвать Борреля к ответственности за распространяемую им ложь. "Ни одного факта он не привел, зато о многом умолчал", - заключила Захарова.

Напомним, Боррель заявил, что Россия якобы предлагает странам дешевое зерно с целью сделать их "зависимыми".

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