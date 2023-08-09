Полковник США Макгрегор: в Белом доме думают о выходе из украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белом доме происходит неразбериха из-за сложившейся ситуации в украинском конфликте. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, Вашингтон обсуждает выход из конфликта на Украине. Это объяснянется тем, что американцы опасаются за ухудшение ситуации на украинском конфликте, заявил он в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Макгрегор считает, что Россия никуда не денется, а Украина может исчезнуть даже при помощи Запада. По его словам, даже американские истребители F-16 или танки никак не повлияют на ситуацию.

"Белому дому пришло время сказать, что он был неправ", - добавил Макгрегор.

При этом, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что урегулирование конфликта на Украине возможно, но только при соблюдении трёх условий.