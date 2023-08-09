В Ленинградском зоопарке впервые за 16 лет родился манул Фото: telegram-канал Комитета по культуре Санкт-Петербурга

Котенок манула появился на свет в Ленинградском зоопарке впервые с 2007 года. Об этом долгожданном событии рассказал «КП-Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре Петербурга.

— Рождение манула - это важное событие для отдела хищных млекопитающих. Разведение манулов — непростая задача. Последний раз горные коты Ленинградского зоопарка размножались в 2007 году, — отметили специалисты.

Малыша назвали Шу из-за его смешного шипения в случае опасности. В зоопарке отметили, что котенок растет здоровым и очень активным.

Ранее в Новосибирске удалось заснять, как мама-манул кормит своих котят огромным куском мяса. Несмотря на то, что кусок был размером с половину котенка, маленькие хищники с удовольствием ели лакомство.