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НовостиЭкономика9 августа 2023 11:07

Цена нефти марки Brent превысила 87 долларов впервые с 13 апреля 2023 года

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE
Роман ПОЛОСИКОВ
Цена нефти марки Brent превысила 87 долларов впервые с 13 апреля 2023 года

Цена нефти марки Brent превысила 87 долларов впервые с 13 апреля 2023 года

Фото: REUTERS

По данным торгов на лондонской бирже ICE, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре превысила 87 долларов за баррель впервые с 13 апреля 2023 года.

Цена возросла на 0,99 процента и составила 87,03 доллара, по данным биржи на 13:31. В это время нефть марки WTI выросла в цене на 1,09 процента и торговалась по 83,63 доллара.

Напомним, что нефть марки Brent выросла до 82 долларов за баррель 24 июля 2023 года. Максимальный рост составил 1,83 процента. Позже рост цены замедлился и остановился на значении в 81,89 долларов.