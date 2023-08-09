Цена нефти марки Brent превысила 87 долларов впервые с 13 апреля 2023 года Фото: REUTERS

По данным торгов на лондонской бирже ICE, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре превысила 87 долларов за баррель впервые с 13 апреля 2023 года.

Цена возросла на 0,99 процента и составила 87,03 доллара, по данным биржи на 13:31. В это время нефть марки WTI выросла в цене на 1,09 процента и торговалась по 83,63 доллара.

Напомним, что нефть марки Brent выросла до 82 долларов за баррель 24 июля 2023 года. Максимальный рост составил 1,83 процента. Позже рост цены замедлился и остановился на значении в 81,89 долларов.