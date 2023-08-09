Шойгу: объем помощи НАТО и Евросоюза Украине превысил 160 млрд долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 9 августа, назвал цифру, в которую оценивается общий объем помощи НАТО, Евросоюза и их партнеров Украине. Речь идет о сумме в 160 млрд долларов.

«Совокупный объем помощи государств НАТО, Евросоюза и их партнеров превысил 160 миллиардов долларов», - заявил министр на коллегии российского оборонного ведомства.

Шойгу уточнил, что с февраля прошлого года Украина получила сотни танков, свыше 4 тысяч боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, а также более 1,1 тысячи орудий полевой артиллерии. Кроме того, киевскому режиму было переданы десятки современных реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх недавно отмечала, что американская администрация на данный момент располагает только шестью миллиардами долларов для помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Шойгу заявил о том, что готовность западных стран вкладывать в Украину ресурсы создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта.