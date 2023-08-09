ВТБ первым в России начнет использовать цифровой рубль

ВТБ первым из российских банков запускает операции с цифровым рублем. Новое платежное средство будет доступно в мобильном приложении ВТБ Онлайн в рамках пилотного проекта.

«Участвуя в пилоте по цифровому рублю, мы получаем возможность первыми увидеть все преимущества использования цифровых валют и предложить нашим клиентам новые банковские продукты и услуги на совершенно новой технологической платформе. Одновременно с этим в рамках пилота мы сможем дать Банку России обратную связь и таким образом оказать влияние на формирование ландшафта будущего платежного пространства», - сообщил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик в ходе пресс-конференции Банка России, посвященной запуску пилотного проекта.

На начальном этапе операции с цифровым рублем в мобильном приложении ВТБ Онлайн будут доступны фокус-группе, сформированной из сотрудников банка. Они протестируют основные услуги, наиболее популярные у клиентов: открытие счетов в цифровых рублях в режиме реального времени, переводы между физическими лицами и использование смарт-контактов с цифровым рублем. Кроме того, цифровой валютой можно будет оплачивать покупки и услуги с помощью переводов по QR-коду. По словам Вадима Кулика, пилот с цифровым рублем стартует в ВТБ в ближайшее время.

«На данном этапе физические лица смогут использовать автоплатежи в цифровых рублях, заранее назначая дату, сумму и получателя перевода. По мере развития станут доступны и другие возможности самоисполняемых сделок с цифровым рублем», - сообщил заместитель президента ВТБ.