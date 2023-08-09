Рейс Новосибирск - Санкт-Петербург задержали из-за нервного пассажира на борту

Неадекватный мужчина потребовал остановить взлет самолета Фото: REUTERS

Рейс из Новосибирска в Санкт-Петербург был задержан на два часа из-за нервного пассажира на борту. Об этом сообщает "КП-Новосибирск" со ссылкой на УТ МВД на транспорте по СФО.

Инцидент произошел вечером во вторник, 8 августа. В то время, как пилот стал выруливать самолет на взлетную полосу, сидящий в кресле пассажира мужчина вдруг резко потребовал прервать взлет. Он стал кричать, что его преследуют.

В итоге рейс действительно прервали на два часа. Буйного пассажира вывели из самолета, передали в руки бригаде скорой помощи и отправили в медицинское учреждение.

Самолет должен был вылететь из Новосибирска в Петербург в 21:15, но отправился только в 23:54.

Ранее KP.RU писал, что летевший из Белграда в Казань самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за того, что сработал датчик падения давления масла в левом двигателе.