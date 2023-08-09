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НовостиЭкономика9 августа 2023 11:30

Патрушев: цены на мясо в России могут снизиться в конце августа-начале сентября

При этом предпосылок для роста цен на мясо и его дефицита сейчас нет
Роман ПОЛОСИКОВ
Патрушев: цены на мясо в России могут снизиться в конце августа-начале сентября

Патрушев: цены на мясо в России могут снизиться в конце августа-начале сентября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нынешний небольшой рост цен на мясо в России вызван сезонным фактором, а уже в конце августа ожидается их снижение на фоне роста производства. Такое заявление сделал глава Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

— С учетом роста производства я думаю, что в ближайшее время мы увидим снижение цен. Я думаю, что это произойдет в конце августа — начале сентября, и цены будут стабилизированы, — подчеркнул министр.

Он также отметил, что не видит критичной ситуации, а предпосылок для дальнейшего роста цен на мясо или же дефицита мясной продукции нет.

Напомним, что в конце июля в России были зафиксированы рекордные цены на курятину. Росптицесоюз объяснил такое подорожание с началом шашлычного периода. За последние три месяца цена на куриное мясо поднялась на 14 процентов и в конце июля достигла рекордной отметки в 196,93 рубля.