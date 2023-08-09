FP: США рассматривают Австралию в качестве полигона для гиперзвукового оружия Фото: REUTERS

Пентагон рассматривает Австралию в качестве полигона, на котором могут пройти испытания гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности. Об этом рассказали в агентстве Agence France-Presse со ссылкой на слова министра армии Соединенных Штатов Кристин Вормут.

— Австралия, несомненно, располагает огромной территорией, на которой такие испытания могут быть проведены в более благоприятных условиях, поэтому я думаю, что австралийцы могут предоставить эту уникальную возможность, — заявила Вормут.

Она отметила, что испытания могут пройти в рамках стратегического партнерства AUKUS. По словам министра армии США, американским военным трудно искать открытые пространства на территории своего государства для подобных испытаний. При этом она добавила, что вклад Австралии в сотрудничество должен быть не только финансовым, но и практическим.

Ранее стало известно, что в Пентагоне признали свое отставание в гонке гиперзвукового от России и Китая. При этом в США считают этот вид вооружения реальной угрозой.