Суд арестовал второго обвиняемого по делу об избиении участника СВО в Забайкалье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Забайкальском крае в среду, 9 августа, арестовал второго обвиняемого в избиении участника спецоперации в селе Нерчинский Завод. Об этом проинформировало СУ СК по региону.

«Заключен под стражу второй обвиняемый по уголовному делу о преступлениях в отношении бывших участников СВО», - сказано в заявлении ведомства.

В следственном управлении уточнили, что ранее оба обвиняемых привлекались к уголовной ответственности. Один – за нарушение ПДД, второй – за кражи, грабеж, угон машины и преступления против половой свободы. Оба сейчас нигде не работают.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, как две компании повздорили в кафе, и в итоге был избит инвалид, участник специальной военной операции. Инцидент произошел 5 августа 2023 года в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края. Двое злоумышленников избивали мужчину ногами, в то время как другие - двое молодых людей и две девушки - подбадривали их и оскорбляли ветерана.

Позже региональное следственное управление сообщило, что суд в Забайкальском крае на два месяца арестовал первого обвиняемого в избиении участника СВО. Что касается третьего нападавшего, то его поиски продолжаются.