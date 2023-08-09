Шойгу сообщил о закупке Польшей вооружений у США, Британии и Южной Кореи Фото: Тимур ХАНОВ

Польша намерена построить "самую мощную армию" в Европе, поэтому она начала массово закупать вооружение у США, Великобритании и Южной Кореи. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

По словам Шойгу, Варшава хочет создать "самую мощную европейскую армию". Именно поэтому она начала массово закупать танки, системы артиллерии, средства ПВО и ПРО, а также боевую авиацию у США, Великобритании и Республики Корея.

Кроме того, российский Министр обороны сообщил о возможном размещении на территории Финляндии оружия НАТО, способном бить вглубь России.