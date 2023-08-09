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НовостиПолитика9 августа 2023 12:09

Зеленский провел специальное совещание на фоне медленного наступления ВСУ

На нем командование ВСУ обсудило обеспечение войск и провело анализ действий российских сил
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Зеленский провел специальное совещание на фоне медленного наступления ВСУ

Зеленский провел специальное совещание на фоне медленного наступления ВСУ

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание в связи с медленным наступлением Вооруженных сил страны.

«Сегодняшняя ставка – в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме – нашему наступлению. Глубокий анализ ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага», – написал украинский лидер в Telegram.

Напомним, руководитель комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли заявлял, что наступление ВСУ идет медленнее, чем ожидалось. По его словам, он каждый день получает сводки о событиях конфликта на Украине, которые говорят о том, что процесс продвижения украинских сил идет «очень сложно и очень долго».

Между тем пленный разведчик ВСУ Василий Палий заявил о провале наступления Киева.