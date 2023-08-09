Зеленский провел специальное совещание на фоне медленного наступления ВСУ Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание в связи с медленным наступлением Вооруженных сил страны.

«Сегодняшняя ставка – в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме – нашему наступлению. Глубокий анализ ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага», – написал украинский лидер в Telegram.

Напомним, руководитель комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли заявлял, что наступление ВСУ идет медленнее, чем ожидалось. По его словам, он каждый день получает сводки о событиях конфликта на Украине, которые говорят о том, что процесс продвижения украинских сил идет «очень сложно и очень долго».

Между тем пленный разведчик ВСУ Василий Палий заявил о провале наступления Киева.