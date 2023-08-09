Владимир Путин выразил соболезнования из-за смерти Веры Васильевой Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Веры Васильевой в связи с ее смертью. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Кончина Веры Кузьминичны Васильевой – большая, невосполнимая утрата для отечественной культуры и родного Театра Сатиры, на сцену которого она выходила более 75 лет. Вера Васильева – подлинно народная артистка, — говорится в обращении главы государства.

Он также подчеркнул, что талантом актрисы восхищались миллионы людей, которые также отмечали открытость Веры Васильевой, ее мудрость, душевную щедрость и достоинство. Владимир Путин добавил, что именно такой она будет в памяти всех близких, коллег, друзей и всех поклонников ее творчества.

Напомним, что Вера Васильева умерла на 98-м году жизни девятого августа. Ей стало плохо ночью на даче в Подмосковье, где она проводила время с семьей своей крестницы.