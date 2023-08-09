ICE: цены на газ в Европе выросли до 400 долларов за тысячу кубов впервые с 5 июля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цены на газ в Европе выросли на 14%. Данный показатель превысил 400 долларов за тысячу кубометров впервые с 5 июля 2023 года. Это следует из данных биржи ICE в Лондоне.

Ближайшие фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 357,5 доллара, рост составил 1,2%. По данным на 13:38 по московскому времени их цена оказалась на уровне 403 доллара, поднявшись на 14,1%.

Ранее аналитик Игорь Юшков прогнозировал, что рост цен на газ в Европе начнется в июле-августе 2023 года. Именно летом обычно начинается покупка большого количества газа впрок и в этот момент цены на газ резко рванут вверх, пояснял эксперт.

Издание Bloomberg ранее сообщало, что европейские страны запаслись газом до такой степени, что не в состоянии его потребить в запланированном объеме.