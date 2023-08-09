Прощание с актрисой Верой Васильевой состоится 12 августа 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой пройдет в субботу, 12 августа 2023 года.

Мероприятие будет проходить в Московском академическом театре сатиры, где и служила актриса с 1948 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

"Церемония прощания состоится в субботу. Гроб будет установлен на сцене театра", - заявила собеседница агентства.

Напомним, советская и российская артистка Вера Васильева умерла в среду, 9 августа, на 98-м году жизни.

Крестница народной артистки СССР Веры Васильевой Дарья Милославская сообщила, что в последние минуты жизни артистки ничего не предвещало беды. Причиной внезапной смерти Веры Васильевой могла стать жара, которая установилась в последние дни в Московской области.