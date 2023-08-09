Суд на Украине признал законным разрыв договора аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ Фото: REUTERS

Суд в Киеве признал законным расторжение договора аренды, заключенного между монастырем Украинской православной церкви и Киево-Печерской лаврой, сообщает Министерство культуры Украины.

«Суд города Киева признал законным расторжение договора, заключенного между Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой (мужской монастырь) Украинской православной церкви и Национальным заповедником «Киево-Печерская лавра», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении исковых требований Киево-Печерской лавры. Речь идет о помещении Нижней лавры, уточнили в Минкульте Украины.

Напомним, в конце марта украинское Министерство культуры уведомило монахов Киево-Печерской лавры об одностороннем разрыве договора аренды.

Киевские власти поставили монахам УПЦ ультиматум, чтобы они покинули лавру до 29 марта. Рабочая группа, созданная по указу Владимир Зеленского, якобы выявила нарушение монастырем договора по использованию госимущества.