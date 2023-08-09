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НовостиВ мире9 августа 2023 12:37

SVT: полиция Стокгольма разрешила провести акцию сожжения Корана 14 августа 2023

Демонстрация будет проходить у здания парламента
Роман ПОЛОСИКОВ
SVT: полиция Стокгольма разрешила провести с сожжением Корана 14 августа 2023 года

SVT: полиция Стокгольма разрешила провести с сожжением Корана 14 августа 2023 года

Фото: REUTERS

Полиция Стокгольма дала разрешение на проведение очередной акции с сожжением Корана 14 августа 2023 года. Об этом рассказали на телеканале Sveriges Television.

Организатором этой демонстрации будет иммигрант из Ирака Салван Наджем, который и ранее проводил подобные акции со своим земляком Салваном Мошимкой. Очередная демонстрация будет проходить около здания парламента.

Напомним, что предыдущая акция с сожжением Корана прошла в столице Швеции 31 июля у здания парламента. Тогда соответствующее разрешение также выдала полиция. Демонстранты начали пинать священное писание ногами, а после этого подожгли.

В Копенгагене также демонстранты провели очередную акцию с сожжением священной для мусульман книги возле посольства в Египте. Всего же в Дании прошло три подобных акции в течение недели.