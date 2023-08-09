Росгвардейцы доставили в Донецк десятки тонн гуманитарной помощи

Военнослужащие обеспечили безопасную транспортировку продуктов и предметов первой необходимости для пострадавших от обстрелов украинских националистов поселков

В Донецкой Народной Республике военные автоинспекторы и спецназ Росгвардии провели специальные мероприятия по обеспечению безопасного прохождения колонны с гуманитарной помощью.

Ее собирали всей страной. Волонтеры привезли для жителей населенных пунктов, что пострадали в ходе обстрелов ВСУ, продукты и предметы первой необходимости.

Семьям, нуждающимся в поддержке, также вручили строительные материалы, а также школьные учебники и тетради.

Общий вес груза составил несколько десятков тонн.

Отметим, что военнослужащие Росгвардии не только обеспечивают безопасность гуманитарных колонн. Они также задействованы в обеспечении общественной безопасности и проведении разминирования освобожденных от украинских националистах территорий.

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В Запорожской области полицейские дежурной части ОМВД России «Токмакский» оперативно отработали обращение местной жительницы, которая рассказала, что после артиллерийского обстрела украинских националистов пропала ее 13-летняя дочь.

Сотрудники полиции вместе с военнослужащими военной комендатуры (свыше 70 человек) обследовали заброшенные строения и прилегающие к поселку лесополосы.

«В результате грамотных действий полицейских в условиях проведения специальной военной операции глубокой ночью девочка была найдена в лесопосадке на окраине Токмака. Выяснилось, что в момент обстрела населенного пункта со стороны украинских боевиков убежала и спряталась, а затем заблудилась, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.