Мошенник заставил пенсионерку взять кредит на 300 тысяч рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мигрант в Москве заставил пенсионерку взять для него кредит в размере 300 тысяч рублей, забрав также у пожилой женщины ювелирные украшения. Об этом сообщает Царьград со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что заявление на мошенника написала дочь пенсионерки, которая рассказала, что ее мать стал периодически навещать странный мужчина кавказской внешности. Сообщается, что, скорее всего, он мигрант из Азербайджана.

Дочь пострадавшей женщины заявила, что мужчина буквально заставил ее мать отдавать ему пенсию, а также забрал у нее ювелирные украшения. Кроме того, злоумышленник попросил пожилую женщину взять для него кредит на 300 тысяч рублей.

Сама пенсионерка при опросе правоохранительных органов созналась, что платит по кредиту, который взяла для мужчины. Личность мошенника до сих пор не установлена.