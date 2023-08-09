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НовостиПолитика9 августа 2023 12:51

В России учреждено почетное звание «Заслуженный работник ОПК»

Путин подписал указ об учреждении почетного звания «Заслуженный работник ОПК»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин подписал указ об учреждении почетного звания «Заслуженный работник ОПК»

Путин подписал указ об учреждении почетного звания «Заслуженный работник ОПК»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса». Документ опубликован на портале правовой информации.

Как говорится в указе, звание учреждено «в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ». Согласно документу, оно будет присваиваться работникам организаций ОПК, обеспечивающим выполнение государственной программы вооружения и гособоронзаказа, за личные заслуги.