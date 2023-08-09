В России учреждено почетное звание «Заслуженный работник ОПК»

Путин подписал указ об учреждении почетного звания «Заслуженный работник ОПК» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса». Документ опубликован на портале правовой информации.

Как говорится в указе, звание учреждено «в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ». Согласно документу, оно будет присваиваться работникам организаций ОПК, обеспечивающим выполнение государственной программы вооружения и гособоронзаказа, за личные заслуги.