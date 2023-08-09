Полковник США Макгрегор: Польша и Латвия могут оккупировать часть Западной Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша и Латвия могут занять часть территории на Западной Украине. Такого мнения придерживается бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«На мой взгляд, наиболее вероятный сценарий развития конфликта на Украине заключается в том, что Польша и Латвия войдут на территорию Западной Украины», - заявил эксперт в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По мнению экс-советника Пентагона, польские и латвийский военные могут пройти около 80 километров и таким образом образовать своего рода анклав на Украине вглубь на 322 километра. Макгрегор пояснил, что в течении нескольких веков данные территории были частью Речи Посполитой.

Эксперт также отметил, что в настоящее время Украина находится в кризисе, который приближается к самому опасному моменту.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что польские лидеры намерены сформировать коалицию под прикрытием Североатлантического, а потом вмешаться в украинский конфликт для того, чтобы отхватить себе «кусок пожирнее», вернув, как они полагают, свои исторические земли.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 9 августа, сообщил об истинных целях создания польско-украинского соединения, которое создается якобы для обеспечения безопасности Западной Украины. По словам главы ведомства, на самом деле цель организации такого соединения заключается в последующей оккупации украинской территории.