Российские войска отразили пять атак штурмовых групп ВСУ за сутки Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России за прошедшие сутки отразили пять атак штурмовых групп украинских войск, сообщает Министерство обороны РФ.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, три атаки штурмовых групп 46 аэромобильной бригады ВСУ были отражены на Запорожском направлении, где противник потерял за сутки до 40 человек, а также три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Кроме того, две атаки российские войска отразили на Краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Терны и Григоровка в ДНР. Здесь за сутки ВС России уничтожили до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа и гаубицу Д-20.

Напомним, накануне российские военные отразили несколько атак украинских вооруженных формирований в направлении населенного пункта Урожайное в ДНР.