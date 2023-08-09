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НовостиПолитика9 августа 2023 13:01

Российские войска отразили пять атак штурмовых групп ВСУ за сутки

На Запорожском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли до 120 военнослужащих
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска отразили пять атак штурмовых групп ВСУ за сутки

Российские войска отразили пять атак штурмовых групп ВСУ за сутки

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России за прошедшие сутки отразили пять атак штурмовых групп украинских войск, сообщает Министерство обороны РФ.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, три атаки штурмовых групп 46 аэромобильной бригады ВСУ были отражены на Запорожском направлении, где противник потерял за сутки до 40 человек, а также три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Кроме того, две атаки российские войска отразили на Краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Терны и Григоровка в ДНР. Здесь за сутки ВС России уничтожили до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа и гаубицу Д-20.

Напомним, накануне российские военные отразили несколько атак украинских вооруженных формирований в направлении населенного пункта Урожайное в ДНР.