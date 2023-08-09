Путин подписал указ об исполнении валютных государственных гарантий в рублях Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому валютные государственные гарантии могут исполняться в рублях.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем сказано, что валютные госгарантии будет можно будет исполнить в рублях как при желании получателя средств, так и без такового.

«Указание в требовании бенефициара требуемой к уплате суммы в валюте РФ признается надлежащим волеизъявлением бенефициара на исполнение госгарантии», – сказано в указе.

Документ предполагает, что бенефициарами могут быть российские и иностранные физические и юридические лица и международные организации. Они будут получать денежные средства на счета, открытые в рублях, или на счет третьего лица, которым может выступить только российское юрлицо.