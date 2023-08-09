56-летняя Хэлли Берри рассказала о своей жизни после менопаузы Фото: EAST NEWS

56-летняя актриса из США Хэлли Берри рассказала о своей жизни после менопаузы, об этом пишет издание Women's Health.

По словам звезды, к 56 годам она достигла своего пика и осознала, что стереотипы о менопаузе вовсе не совпадают с реальностью. Речь о мыслях по типу "жизнь закончилась" или "ты больше не нужна".

Актриса добавила, что она планирует заниматься только режиссурой и совсем не хочет возвращаться к профессии актрисы.

"Я бросаю вызов каждому сценарию и спрашиваю: а какая тут женская оптика? Поскольку многие сценарии пишутся мужчинами, мужчины пишут женские роли, роли персонажей, которых они не понимают" - заявила голливудская звезда.

В прошлом году поклонники Хэлли Берри узнали, что она вышла замуж за 52-летнего певца Вана Ханта. В соцсетях актриса поделилась фотографией, сделанной в часовне. На фото Берри и ее избранник стоят так, словно обмениваются свадебными клятвами. Позже выяснилось, что влюбленные просто дурачились для фото.