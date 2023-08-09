Курс доллара превысил 98 рублей впервые с 25 марта 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в среду, 9 августа, превысил 98 рублей впервые с 25 марта этого года, следует из данных торгов.

По состоянию на 16:31 мск американская валюта росла на 0,95%, достигнув 98,03 рубля. Несколькими минутами позже доллар торговался на уровне до 97,97 рубля.

Курс евро в свою очередь рос на 1,16%, поднявшись до 107,7 рубля. Юань прибавил 1% и вырос до 13,553 рубля.

Напомним, российский экономист Михаил Беляев предположил, что к концу августа доллар будет стоить 97 рублей, а осенью его курс достигнет100 рублей. Если бы рубль укреплялся к доллару вследствие экономических успехов, отрицательные факторы только замедлили бы рост нацвалюты, а затем она бы снова перешла к укреплению, отметил эксперт.