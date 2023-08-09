Журналист Штир: отказ от обсуждения плана Зеленского в Джидде — успех России Фото: Иван МАКЕЕВ

Отказ от обсуждения «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского во время переговоров в Саудовской Аравии — успех России, даже несмотря на ее отсутствие в Джидде. Такое заявление сделал венгерский журналист Габор Штир, слова которого привели РИА Новости.

— В Саудовской Аравии о плане Зеленского уже практически не шло речи, хотя изначально собирались разговаривать на его основе. Это можно назвать успехом России, хотя ее в Джидде и не было, — подчеркнул Штир.

Он также подчеркнул, что о плане Зеленского невозможно разговаривать, поэтому в качестве компромисса будут обсуждаться его различные пункты отдельно. При этом если Запад поймет, что Украине необходимо начать переговоры, ее будет уговаривать.

Журналист отметил, что обсуждение о возможной заморозке конфликта на Украине или мирном урегулировании будут усиливаться в начале 2024 года. Встречу в Джидде можно считать признаком возможности начала переговоров. Штир считает, что приглашением на встречу союзников России по БРИКС, США попытались «разделить страны «глобального Юга».

Напомним, что консультации по урегулированию конфликта на Украине прошли в Саудовской Аравии 5 августа. В них приняли участие около 30 стран, среди которых не было России.