Экс-агент ЦРУ Джонсон: США не позволят Зеленскому уйти живым после провала ВСУ Фото: REUTERS

Соединенные Штаты вряд ли оставят в живых президента Украины Владимира Зеленского после провалов ВСУ в ходе конфликта. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, у Зеленского нет шансов на спасение, поскольку США не позволят выйти ему живым из этого конфликта.

Также эксперт добавил, что в истории есть много примеров предательства США правительств стран, которые находились в вассальной зависимости от них. После провала наступления союзники все чаще критикуют власти Киева за их действия.

"Ранее мы ставили Зеленского выше Уинстона Черчилля,а сейчас мы поднимаем вопросы о его наркотической зависимости и коррупции в стране", - добавил Джонсон.

В связи с медленным наступлением армии ВСУ президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание.