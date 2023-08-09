Психолог назвала способы распознать травлю ребенка в школе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Психолог Ирина Красинская в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о признаках, по которым можно понять, что ребенок подвергается травле в школе, отметив, что в таком случае дети могут менять свое поведение перед началом учебного года.

Красинская заявила, что дети могут меняться настроение, становясь раздражительным или подавленным. Кроме того, иногда при травле меняется взаимоотношения с друзьями, с которыми ребенок перестает общаться.

«Дети могут испытывать физические симптомы, такие как головные боли, боли в животе или бессонница из-за стресса, связанного с тем, что скоро им придётся снова идти в школу, где им причиняют психологический или физический вред», - отметила эксперт.

Специалист рекомендовала выразить ребенку свою поддержку, показывая, что вы готовы сделать все для решения проблемы, а также обсудить с ним свои действия.

«Затем обратитесь к классному руководителю, перечислите конкретные факты и обсудите точные сроки и действия, которые он будет предпринимать», - добавила она.

Психолог Кира Гольдштейн посоветовала обучать детей психологической защите во избежание травли. Как писал RT, специалист рекомендовала научить ребенка отстаивать свою позицию, различать манипуляции и распознавать ложь.

Психолог Мария Макухина рассказала, что делать, если ваши дети травит сверстников. Как сообщал «Пятый канал», эксперт советовала заключить с ребенком «контракт», в котором прописать запретные действия, а также штрафы и поощрения.