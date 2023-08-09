Вагенкнехт: провал ВСУ показал невозможность решить конфликт военным путем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Провальное наступление ВСУ показало, что конфликт на Украине невозможно решить военным путем. Такое заявление сделала депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт в своей социальной сети.

— По состоянию на конец мая Запад поставил Украине оружия и боеприпасов на сумму более 73 млрд евро, включая даже кассетные бомбы, которые запрещены международным правом из-за их разрушительных последствий для мирного населения, — подчеркнула депутат.

Она также отметила, что наступление украинских войск не принесло ничего, кроме многочисленных жертв и разрушений. Вагенкнехт считает, что ответственным лицам из США и Европы пора понять, что конфликт нельзя решить поставками оружия.

Депутат также раскритиковала западных лидеров, которые заблокировали «далеко зашедшие переговоры между Россией и Украиной весной 2022 года». Она призвала правительство Германии прекратить поставки оружия Украине и способствовать началу переговоров.

Ранее журналист Габор Штир заявил, что отказ от обсуждения «мирного плана» Владимира Зеленского на встрече в Саудовской Аравии — успех для России. Он также считает, что разговоры по поводу мирных переговоров могут усилиться в начале 2024 года.