В Казахстане приостановлена работа домена yandex.kz Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Казахстане приостановлена работа домена yandex.kz в связи с нарушением правил по размещению, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства цифрового развития страны.

Как объяснили в ведомстве, работа доменного имени www.yandex.kz была приостановлена из-за размещения интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Казахстана.

Минцифры республики направило запрос в ООО «Яндекс» на предоставление подробной информации о регистрации, пользовании и распределении доменных имен в сегмента интернета Казахстана, а также о местоположениях центров обработки данных и принимаемых мерах защиты персональных данных граждан страны, сказали в ведомстве. Там также отметили, что сервис «Яндекс.Такси» отрицает информацию о доступе спецслужб России к данным о поездках пользователей вне России.

В свою очередь в «Яндексе» заявили, что компания работает над восстановлением доступа к сервисам в Казахстане.