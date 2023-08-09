Экономист Кульбака предрек рост ключевой ставки в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат экономических наук Николай Кульбака в беседе с Lenta.ru считает, что, скорее всего, Банк России примет решение о повышении ключевой ставки в ходе ближайших заседаний. Таким образом специалист прокомментировал слова зампреда регулятора Алексея Заботкина, ранее заявившего о возможности скорого повышения ключевой ставки.

Кульбака назвал повышение ключевой ставки нормальной рыночной мерой, которую применяют практически во всех странах мира. «Это способ борьбы с инфляцией, который является классическим. Поскольку инфляция начала расти, то Центробанк, который отвечает за нее, как раз этим занимается, пытается инфляцию сократить и вогнать в какие-то рамки», - заявил он.

Заботкин в интервью газете «Известия», заявил, что Банк России допускает повышение ключевой ставки в сентябре этого года, отметив, что для ее сохранения должны реализоваться дезинфляционные риски, но на текущий момент этого не наблюдается.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе RT заявил, что возможное повышение ключевой ставки Банком России в сентябре этого позволит укрепиться рублю.