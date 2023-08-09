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НовостиПолитика9 августа 2023 14:47

Что произошло за день 9 августа

ВСУ попытались атаковать хранилище ядерного топлива на Запорожской АЭС
Роман ПОЛОСИКОВ
Украинские войска попытались атаковать хранилище ядерного топлива на Запорожской АЭС

Украинские войска попытались атаковать хранилище ядерного топлива на Запорожской АЭС

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины попытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС. Анализ курса беспилотника показал, что он двигался именно в этом направлении, а попадание взрывчатки по контейнеру могло вызвать ядерную катастрофу.

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