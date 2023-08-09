Что произошло за день 9 августа

Украинские войска попытались атаковать хранилище ядерного топлива на Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины попытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС. Анализ курса беспилотника показал, что он двигался именно в этом направлении, а попадание взрывчатки по контейнеру могло вызвать ядерную катастрофу.

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