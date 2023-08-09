В Ярославле выпустили уникальные почтовые карточки

Северный филиал НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» выступил организатором выпуска сувенирных почтовых карточек, посвященных Дню железнодорожника 2023 – юбилейного года для компании ОАО «РЖД» (20 лет) и Северной железной дороги (155 лет). Карточки изданы ограниченным тиражом совместно с Северной железной дорогой и Союзом филателистов Ярославской области.

Церемония гашения карточек состоялась в Ярославле 6 августа, в рамках празднования Дня железнодорожника. В церемонии гашения почтовых карточек приняли участие Начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов, губернатор Ярославской области Михаил Евраев, директор Северного филиала НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Сергей Фролов и председатель Ярославского отделения Союза филателистов России Александр Шляков.

Представленная серия стала пятым совместным проектом Северного филиала НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», Северной железной дороги и Союза филателистов. В разные годы уже были изданы почтовые карточки, посвящённые Северной железной дороге, вкладу железнодорожников в Победу в Великой Отечественной войне, 185-летию российских железных дорог.