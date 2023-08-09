Лесные пожары в июле уничтожили более 53 тысяч гектаров земли в Италии Фото: REUTERS

Более 53 тысяч гектаров земли выжжено лесными пожарами в Италии в июле. На данный момент ущерб от пожаров не подсчитан. Об этом рассказала премьер-министр страны Джорджа Мелони, слова которой привело агентство ANSA.

— В июле, по оценкам Европейского космического агентства, сгорело более 53 тыс. гектаров земли в результате пожаров, которые в основном устраивают пироманы. Мы решили послать им сигнал, — подчеркнула Мелони.

При этом отмечается, что ранее в Италии одобрили ужесточение наказания для виновных в лесных пожарах. Теперь нарушителям может грозить до шести лет лишения свободы. Итальянская полиция подтвердила, что более половины пожаров в стране — намеренные поджоги, которые позволяют злоумышленникам в будущем заработать на восстановлении.

Ранее стало известно, что в Каталонии из-за лесных пожаров эвакуировали 135 человек. Всего в Испании стихия уничтожила более 435 гектаров леса. Некоторым жителям приказали не покидать свои дома до стабилизации ситуации.