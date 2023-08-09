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НовостиВ мире9 августа 2023 15:48

Конгрессмен Комер заявил о получении Байденом незаконных выплат на 20 млн долларов

Деньги были получены в том числе от российской предпринимательницы, утверждает парламентарий
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Конгрессе США заявили о получении Байденом незаконных выплат на 20 млн долларов

В Конгрессе США заявили о получении Байденом незаконных выплат на 20 млн долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семья президента Соединенных Штатов Джо Байдена получила более 20 миллионов долларов незаконных выплат, в том числе от различных бизнесменов из других стран, заявил председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер.

Как следует из меморандума, опубликованного конгрессменом на сайте комитета, семья американского лидера получала незаконные выплаты от предпринимателей из России, Украины и Казахстана, когда Байден занимал должность вице-президента США.

Комер утверждает, что деньги были переведены российской предпринимательницей Еленой Батуриной и казахстанским бизнесменом Кенесом Ракишевым через подставные компании. Также в документе фигурирует украинская энергетическая компания Burisma Holdings, которая, как заявляет конгрессмен, переводила средства сыну Байдена Хантеру и его бизнес-партнеру Девону Арчеру.

Напомним, федеральный судья США в Уилмингтоне Мэриеллен Норейка приостановила сделку о признании вины в налоговых преступлениях между Хантером Байденом и Министерством юстиции США. Такой договор позволил обвиняемому избежать тюремного заключения.