Экс-советник Пентагона Макгрегор: при желании российские войска дойдут до Киева Фото: Александр КОЦ

Российские войска обладают всеми необходимыми ресурсами, чтобы дойти до Киева, если это будет нужно. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

— Россия обладает резервами, которые позволят ей быстро пересечь Днепр и пойти на Киев, это мое мнение, — подчеркнул Макгрегор.

Также он добавил, что российские войска способны перейти в активное наступление по всей линии соприкосновения, поскольку обладают более высоким уровнем подготовки. По его словам, на данный момент президент Владимир Путин не стремится к большей эскалации конфликта.

Макгрегор предположил, что Путин — сдержанный человек, который отдает приказ переходить в наступление только там, где это необходимо, чтобы не вступить в прямое столкновение с НАТО.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. При этом отмечается, что российским подразделениям удается активно продвигаться вглубь обороны противника.