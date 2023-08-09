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НовостиПроисшествия9 августа 2023 16:26

Вещевой склад загорелся в воинской части в Ставропольском крае

О причинах пожара пока неизвестно
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Вещевой склад загорелся в воинской части в Ставропольском крае

Вещевой склад загорелся в воинской части в Ставропольском крае

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Георгиевск Ставропольского края произошел пожар на вещевом складе местной воинской части. Об этом сообщил глава Георгиевского городского округа Андрей Зайцев.

«На территории воинской части в Георгиевске наблюдалось сильное задымление – произошло возгорание на вещевом складе площадью 300 квадратных метров», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Зайцева, в настоящее время возгорание ликвидировано, в результате проишествия пострадавших нет. Причиной пожара могло стать самовозгорание из-за высокой температуры воздуха, добавил глава Георгиевского округа.

В воскресенье, 6 августа, в Новопокровском районе Краснодарского края вспыхнул пожар на складе элеватора, в котором хранится шелуха от семян подсолнечника. Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров.