Перед смертью актриса Вера Васильева перебралась жить к своей поклоннице Фото: СОЦСЕТИ

9 августа не стало актрисы Веры Васильевой. Ей было 97 лет. Свои последние годы жизни актриса доживала у поклонницы, которую считала своей дочкой.

Васильевой и ее супругу Владимиру Ушакову судьба не дала детей, но когда Вера Кузьминична осталась одна, на ее пути встретилась Дарья Милославская. Юрист по профессии была давней поклонницей знаменитости, на этой почве они и сошлись.

Дарью актриса считала своей приемной дочерью, а ее дочку Свету – внучкой.

Дарья отвечала взаимностью и заботилась о Васильевой, как о родной матери, устраивала ей отдых за рубежом, возила летом на дачу к своим родителям.

- Конечно, в таком возрасте всего можно ждать, но ничто не предвещало беды, — рассказывает Дарья сайту mk.ru.

Три дня назад Вера Кузьминична гуляла по саду, качалась на качелях. Ничего не предвещало беды, на здоровье она не жаловалась.

- Я думаю, что резкое ухудшение спровоцировала жара последних дней. Вдруг резко ночью стало плохо, - рассказал Дарья.