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НовостиПолитика9 августа 2023 17:17

Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Стороны обсудили вопросы развития российско-узбекистанских отношений
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба российского лидера.

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях», – говорится на сайте Кремля.

Напомним, в конце июля Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения – политику исполнилось 66 лет. Как заявил глава российского государства, под руководством действующего президента республика уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, защищая свои интересы на мировой арене. Президент РФ отметил, что Мирзиеев вносит большой личный вклад в укрепление партнерства и сотрудничества между Москвой и Ташкентом.