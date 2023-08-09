Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Мирзиеевым Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба российского лидера.

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях», – говорится на сайте Кремля.

Напомним, в конце июля Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения – политику исполнилось 66 лет. Как заявил глава российского государства, под руководством действующего президента республика уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, защищая свои интересы на мировой арене. Президент РФ отметил, что Мирзиеев вносит большой личный вклад в укрепление партнерства и сотрудничества между Москвой и Ташкентом.