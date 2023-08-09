Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде выросло до 60 человек

Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде достигло 60 человек Фото: Telegram-канал главы Сергиево-Посадского округа Дмитрия Акулова

Количество пострадавших в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде выросло до 60 человек, сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

«На данный момент 60 пострадавших. Пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов – погибших не найдено. Одна женщина скончалась в реанимации», – написал он в своем Telegram-канале.

В результате взрыва есть разрушения в котельной, повреждены окна и фасады в городской черте, добавил Акулов.

Напомним, в среду, 9 августа, на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. После этого начался пожар на складе с пиротехникой, возгорание локализовали. В результате инцидента погибла 45-летняя женщина, которая после взрыва находилась в больнице с ожогами.