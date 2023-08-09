После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде восемь человек пропали без вести Фото: Telegram-канал главы Сергиево-Посадского округа Дмитрия Акулова

В Сергиевом Посаде после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) восемь человек пропали без вести. Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

«На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими», – написал глава округа в своем Telegram-канале.

По словам Акулова, в настоящее время на месте взрыва ведется разбор завалов, погибшие пока не найдены. В результате взрыва разрушения получила котельная, кроме того, были повреждены окна и фасады в городской черте, добавил он.

Напомним, в среду, 9 августа, на территории ЗОМЗ в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. После этого начался пожар на складе с пиротехникой, возгорание локализовали. В результате инцидента погибла 45-летняя женщина, которая после взрыва находилась в больнице с ожогами.