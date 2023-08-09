ВТБ объявил об открытии специальных счетов для подопечных социальных учреждений

ВТБ запустил новый вид специальных счетов, предназначенных для подопечных социальных организаций. «Номинальный счет попечителя» открывается социальными учреждениями для недееспособных пациентов или для людей с ограниченной дееспособностью. На спецсчет начисляются пенсии, алименты, пособия, суммы возмещений вреда здоровью, пособия по потере кормильца и другие выплаты. Средства с него расходуются организациями на содержание подопечного.

Новый продукт ВТБ предназначен для предприятий малого и среднего бизнеса. На него распространяется тарифный план «Социальный»: банк не берет оплату за открытие и ведение спецсчета, все операции по нему также бесплатные. На размещенные средства могут начисляться проценты, что приносит клиентам дополнительный доход. Управлять счетом можно в интернет-банке ВТБ Бизнес.

«Для учреждений, оказывающих социальные услуги, особенно важна надежность банка, ведь они доверяют им средства своих подопечных. ВТБ всегда был одним из крупнейших игроков на рынке, а государственное участие обеспечивает банку дополнительную стабильность», - отметили в ВТБ.