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НовостиЭкономика9 августа 2023 19:52

ВТБ объявил об открытии специальных счетов для подопечных социальных учреждений

Новый продукт «Номинальный счет попечителя» предназначен для начисления пенсий, алиментов и других выплат
Ксения БОГДАНОВА

ВТБ запустил новый вид специальных счетов, предназначенных для подопечных социальных организаций. «Номинальный счет попечителя» открывается социальными учреждениями для недееспособных пациентов или для людей с ограниченной дееспособностью. На спецсчет начисляются пенсии, алименты, пособия, суммы возмещений вреда здоровью, пособия по потере кормильца и другие выплаты. Средства с него расходуются организациями на содержание подопечного.

Новый продукт ВТБ предназначен для предприятий малого и среднего бизнеса. На него распространяется тарифный план «Социальный»: банк не берет оплату за открытие и ведение спецсчета, все операции по нему также бесплатные. На размещенные средства могут начисляться проценты, что приносит клиентам дополнительный доход. Управлять счетом можно в интернет-банке ВТБ Бизнес.

«Для учреждений, оказывающих социальные услуги, особенно важна надежность банка, ведь они доверяют им средства своих подопечных. ВТБ всегда был одним из крупнейших игроков на рынке, а государственное участие обеспечивает банку дополнительную стабильность», - отметили в ВТБ.